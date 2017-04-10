На Донбассе офицер выстрелил в пьяного АТОшника
Источник: КорреспонденТ.net
10.04.2017
В зоне АТО офицер одного из подразделений применил оружие против пьяного подчиненного. Об этом сказано на странице штаба в Facebook.
Сообщается, что группа пьянных военных, входящих в состав сил АТО, отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Их поведение, как отмечается, представляло реальную угрозу жизни офицера.
"Реагируя на ситуацию, командир подразделения, произведя три предупредительных выстрела в воздух, а затем предупредительные выстрелы в землю, выстрелил по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего", - говорят в штабе.
Раненого военного отвезли больницу города Бахмут, где установили диагноз: "огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы".