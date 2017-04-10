На Донбассе офицер выстрелил в пьяного АТОшника

Источник: КорреспонденТ.net

В зоне АТО офицер одного из подразделений применил оружие против пьяного подчиненного. Об этом сказано на странице штаба в Facebook.

Сообщается, что группа пьянных военных, входящих в состав сил АТО, отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Их поведение, как отмечается, представляло реальную угрозу жизни офицера.

"Реагируя на ситуацию, командир подразделения, произведя три предупредительных выстрела в воздух, а затем предупредительные выстрелы в землю, выстрелил по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего", - говорят в штабе.

Раненого военного отвезли больницу города Бахмут, где установили диагноз: "огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы".

"В то же время врачи медицинского учреждения засвидетельствовали, что во время ранения пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя", - добавили в пресс-центре.

Недавно СМИ писали, что пьянство украинских военных в АТО является главной причиной небоевых потерь, тогда как в Минобороны утверждают, что ими являются самоубийства, болезни и неосторожное обращение с оружием.

При этом в 2015 году официально в ВСУ зафиксировано 126 случаев гибели или тяжелых увечий из-за употребления военными спиртными напитками, из них 66 – в зоне проведения АТО.