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На Донбассе прекратил работать Укртелеком

Источник: КорреспонденТ.net

08.04.2017

Укртелеком больше не предоставляет услуги на неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении компании.

"Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью", – сказано в сообщении.

Напомним, 1 марта Укртелеком заявил, что прекращает предоставление услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.

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