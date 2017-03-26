На Донбассе спасли девочку из "группы смерти"

Источник: КорреспонденТ.net

В городе Бахмуте Донецкой области 13-летняя девочка пыталась спрыгнуть с крыши, выполняя задание "группы смерти". Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По данным правоохранителей, школьница является активной участницей "группы смерти". Месяц назад она уже приступила к выполнению первых заданий "квеста". Но тогда сотрудники полиции совместно с ее матерью и преподавателями уберегли девушку от трагедии, убедив оставить все возможные контакты с опасной игрой.

"Сегодня девочка вместе со своей подругой решила погулять по городу, и пошла в район реки, где находятся недострои. Она, не объясняя ничего своей подруге, сама залезла на крышу двухэтажного здания и, встав на краю, решила прыгнуть и тем самым покончить с собой", - сообщили в полиции.

Девочка на просьбы подруги не реагировала. Ее на крыше увидела компания случайных прохожих. Ее уговаривали слезть с крыши, двое парней даже залезли на крышу, но, поняв, что сами ситуацию решить не могут, позвонили в полицию. На место прибыла группа быстрого реагирования.

"Увидев полицейскую машину, девушка передумала прыгать и дала руку ребятам. Один из полицейских забрался на крышу и забрал девушку. Девушка доставлена в отдел полиции и сейчас с ней работают полицейские ювенальной превенции. Специалисты успокоили ребенка и выясняют причины, которые могли заставить школьницу вернуться к выполнению заданий администратора "группы смерти"", - добавили в полиции.

По предварительным данным, семья девочки благополучная. Полиция проверяет все версии.