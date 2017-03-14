На Крещатике противники разгона блокады закидали камнями офис и начали громить отделение банка

Источник: 112.ua

В Киеве на Крещатике противники разгона торговой блокады Донбасса начали громить отделения "Альфа-банка". Об этом сообщает "УНН".

Как сообщается, один из протестующих сбил вывеску из отделения банка.

"Остальные начали забрасывать двери банка кирпичами. Толпа криками поддерживала протестующих. Через секунду в толпе вспыхнула драка. Полиция бездействует", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что протестующие поднялись до Михайловского собора и начали забрасывать камнями и петардами окна одного из офисов, расположенного напротив здания МИД Украины.

У стен Михайловского собора выстроились правоохранители.

Как сообщалось, в Киеве на Майдане Независимости собралось более полутысячи участников акции, выступающих против разгона блокады в Кривом Торце. Позднее они сформировали колонны и двинулись по столичному Крещатику, где полиция перекрыла движение транспорта.