На Крещатике завершилась акция сторонников торговой блокады Донбасса

Источник: 112.ua

Массовая акция в поддержку блокады торговли с временно оккупированными территориями Донбасса, которая проходила в центре Киева завершилась, сообщает "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 22:00 протестующие покинули пространство у стелы Независимости на Майдане Независимости.

Разошлись также те участники акции, которые ранее забросали камнями и пустыми стеклянными бутылками, офис "Альфа-Банка" на Крещатике.

Как сообщает "УНН", около 10 человек, которые митинговали на Майдане Независимости, а затем пришли под стены банка, обратились к медикам.

"К нам обратились около 10 человек. Ничего серьезного - просто газ с баллончиков попал в глаза", - сообщили медики.

Как сообщалось, в Киеве на Майдане Независимости собралось более полутысячи участников акции, выступающих против разгона блокады в Кривом Торце. Позднее они сформировали колонны и двинулись по столичному Крещатику. Позднее протестующие закидали камнями офис в центре Киева и начали громить отделение банка.