На трассе Киев – Одесса задержали мужчину, похитившего семена подсолнечника на сумму более 1 млн грн

Источник: 112.ua

В Одесской области сотрудники полиции во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения разоблачили 27-летнего жителя который в собственном авто марки Renault Master перевозил 53 мешка похищенных семян подсолнечника. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"В дежурную часть Савранского отделения полиции поступило сообщение от фермера о том, что неизвестные лица разбили стену и проникли в складское помещение, откуда похитили семена подсолнечника в количестве 496 посевных единиц и 50 литров протравителя. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составляет более 1,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.