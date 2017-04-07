Нацбанк пожаловался полиции на радикалов

Источник: КорреспонденТ.net

Нацбанк призвал полицию защитить работу банков в Украине от действий радикалов из Национального корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Мы обращаем внимание правоохранительных органов на многочисленные противоправные действия в стране военно-политической группировки Национальный корпус, которая систематически дестабилизирует работу банков с государственным российским капиталом и блокирует нормальный доступ украинцев к средствам", - сказано в сообщении.

В НБУ заявили, что призывы и поведение радикалов "являются безответственными, опасными и могут причинить вред всей банковской системе".

"Радикально и агрессивно настроенные участники подобных акций не являются экспертами в банковском деле, поэтому не могут давать профессиональных оценок и определять дальнейшую судьбу тех или иных банковских учреждений", - подчеркнули в Нацбанке.

Сегодня в НБУ также заявляли, что выводить российский капитал с Украины необходимо, но не радикальными методами и только в рамках действующего законодательства

Ранее в Нацбанке уже призывали правоохранителей защитить банки с российским капиталом в Украине от актов вандализма по отношению к ним.