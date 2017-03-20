В США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер

Источник: РБК-УКРАИНА

20 марта в США скончался известный миллиардер Дэвид Рокфеллер. Ему был 101 год. Об этом сообщает New York Times. Пресс-секретарь миллиардера рассказал, что Рокфеллер мирно умер во сне 20 марта в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк). Дэвид Рокфеллер – внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.

Страстью Дэвида Рокфеллера были не женщины - он всю жизнь преданно любил свою супругу, которая родила ему шестерых детей. И не алкоголь. Однажды он заметил по поводу одного из своих коллег: "Невозможно было руководить крупным коммерческим банком, прогуляв всю ночь".





А вот хобби у него было весьма необычное, его страстью были жуки. Миллиардер гордился, что редкий скарабей, найденный высоко в горах Мексики, был назван в его честь - Diplotaxis rockefelleri.



