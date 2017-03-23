Евровидение: РФ против видеовыступления Самойловой

Источник: КорреспонденТ.net

Первый канал отклонил предложение организаторов Евровидения о дистанционном выступлении представительницы России на конкурсе Юлии Самойловой.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения, - сказано в заявлении телеканала.

В Первом канале подчеркнули, что "страна-вещатель должна обеспечить всем участникам возможность получить визу на весь период проведения мероприятия", а "отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса".

В заявлении также сказано, что "Европейский Вещательный Союз (EBU) не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом".