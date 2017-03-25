США ввели санкции в отношении еще восьми компаний РФ
Источник: 112.ua
25.03.2017
США ввели санкции в отношении восьми российских компаний.
Об этом сообщило агентство "Интерфакс", со ссылкой на Госдеп США.
Под санкции попали: 150-й Авиационно-ремонтный завод; объединение "Авиаэкспорт"; НПО "Базальт"; Конструкторское бюро машиностроения в Коломне; "Рособоронэкспорт"; Ульяновский институт гражданской авиации; Уральский тренировочный центр гражданской авиации; Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, говорится в сообщении.