Ограбили авто мариупольского силача Александра Лашина

Источник: allday.in.ua

Мариупольский стронгмен Александр Лашин остался без денег и документов в столице Украины. С семьей он возвращался в Мариуполь на своем автомобиле. Остановился пообедать в кафе "Борщ" (кафе на заправке в Киево-Святошинском районе). Не прошло и пять минут, как автомобиль вскрыли.

О том, что его автомобиль был ограблен на заправке на окружной Лашин сообщил на своей странице в Facebook.

В качестве подтверждения своих слов предоставил и видео снятое, камерой на заправке.

"На заправке на окружной нас "поздравила " с Рождеством местная босота и украла мою барсетку с документами! Если кто-то знает этих жуликов, пусть вернут документы, я отблагодарю. Ну, а всем друзьям я пожелаю бдительности и учиться на чужих ошибках", - написал Лашин.Как заявил пострадавший, в авто было выбито стекло, к тому же грабители порезали одно из колес. "Я так понимаю, грабители это сделали для того, чтобы я не смог за ними погнаться. Ведь все это происходило на моих глазах".Друзья уже поспешили успокоить силача.Как стало известно, Александр Лашин написал заявление в районный отдел полиции города Бояка(Киевская область). Вместе с документами и деньгами из авто вытащили и пистолет "Форд 12", который Лашин еще 10 лет назад приобрел для самообороны. "Подал заявление в полицию только потому, что украли пистолет", - отметил он.Несмотря на случившееся Александр не унывает."Теперь проверим, как работает недавно открывшийся Центр предоставления административных услуг, ведь ничего кроме справки о том, что у меня утеряны все документы, у меня не осталось", - сообщил Лашин.