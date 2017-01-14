От операторов 102 до сотрудников полиции: скорость реагирования

Источник: Отдел коммуникации полиции

Возвращаясь из рабочей поездки в поселок Новолуганское, в Марьинке генерал Аброськин проверил, как работает система управления нарядами с помощью нового оборудования, которое он вручил полицейским сегодня утром.

Глава полиции Донецкой области сделал тестовый звонок на 102, чтобы отследить, как быстро наряд полиции получит задание и будет готов отправиться на помощь.

Уже через 3 минуты вся необходимая информация была перед глазами полицейских - на планшете. С помощью таких планшетов координируется работа нарядов полиции в Мариуполе, Краматорске, Славянске, а теперь - и на линии разграничения, за несколько сотен метров от войны.

За это время вызов был принят, занесен в электронную базу, обработан, и направлен на место наряд. Для того чтобы помощь поступала к людям как можно быстрее, работают много людей, которые обеспечивают четкое функционирование этого механизма. От операторов 102 до сотрудников полиции, которые в полной экипировке ночью патрулируют марьинские улицы.

- На планшете автоматически фиксируется время, когда задание поступило, когда мы прибыли на место происшествия и когда задание выполнено, - говорят полицейские.

Вячеслав Аброськин посетил место дислокации полицейских, которые несут службу в прифронтовом городе.

Безопасность людей, спасение и оказание помощи - такие задачи поставил генерал руководителю Волновахского отдела полиции Александру Коломийцу, в территорию обслуживания которого входит и Марьинский район.

По распоряжению генерала отряд полиции, работающий в зоне боевых действий, одним из первых получит новые аптечки, которые были приобретены при поддержке министерства внутренних дел Украины. Они необходимы не только для самих правоохранителей, но и будут использоваться для первой медицинской помощи пострадавшим гражданам.

Ведь только за одни сутки в Марьинском районе в результате обстрелов боевиков были ранены два человека - мужчина в Красногоровке и женщина в Марьинке. Благодаря решительным и своевременным действиям полицейских мужчина, который чуть не погиб от кровопотери, был спасен.

На пути в Мариуполь Вячеслав Аброськин, который утром проведал жену раненого, передал ей продукты. Женщина практически не ходит и, когда ее муж оказался в больнице, осталась беспомощной.