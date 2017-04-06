Паспортные центры в Украине прекратили работу
Источник: 112.ua
06.04.2017
Все центры "Паспортный сервис", где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам. Об этом говорится на сайте ГП "Документ".
Корреспондент "112 Украина" сообщил, что в ГП "Документ" сейчас не принимают заявки на оформление биометрических паспортов и новые не выдают. Сейчас в центре людей не много, а те, кто пришел получать биометрический паспорт, не дождались. Когда заработает сервис, пока неизвестно.
На сайте документ-сервиса "Готово" размещено сообщение с таким текстом:
"Услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов и ID-карт временно не предоставляются в связи с техническими неисправностями в единой информационно-аналитической системе управления миграционными процессами".