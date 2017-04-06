Паспортные центры в Украине прекратили работу

Источник: 112.ua

Все центры "Паспортный сервис", где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам. Об этом говорится на сайте ГП "Документ".

Корреспондент "112 Украина" сообщил, что в ГП "Документ" сейчас не принимают заявки на оформление биометрических паспортов и новые не выдают. Сейчас в центре людей не много, а те, кто пришел получать биометрический паспорт, не дождались. Когда заработает сервис, пока неизвестно.

На сайте документ-сервиса "Готово" размещено сообщение с таким текстом:

"Услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов и ID-карт временно не предоставляются в связи с техническими неисправностями в единой информационно-аналитической системе управления миграционными процессами".