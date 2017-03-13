Под Винницкой СБУ начался пикет из-за разгона редута: подожгли шины

Источник: Українські новини

Вечером 13 марта общественные активисты начали пикет под СБУ в знак протеста против "силового разгона" блокировщиков, а также задержания участников блокады. К 22.30 под СБУ осталось несколько десятков пикетирующих. Об этом сообщает Vlasno.info.

Винницкие гражданские активисты продолжают ночной митинг – играет громкая музыка, подожжены шины.

Накануне произошел разговор с заместителем начальника управления СБУ, который утверждал, что задержанных отпустят в ближайшее время.

"Сейчас с задержанными происходят определенные меры, потом их всех отпустят, в том числе - винничан. Все они вернут домой", - отметил заместитель начальника УСБУ Роман Лех.

Ультиматум в областной спецслужбы остается неизменным: до 10 утра 14 марта освободить 43 задержанных на блокаде лица. Пикетчики остаются в центре Винницы, работает режим "свободного микрофона".