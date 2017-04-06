Полтавская битва: Мирная акция протеста переросла в бойню

Источник: http://depo.ua

В Полтаве жители вышли на протест против незаконного строительства, который превратился в кровавое побоище

5 апреля, в 19:00, в центре Полтавы началась акция протеста против застройки домовой арки по улице Соборности, 27, сообщает корреспондент Depo.Полтава.

На акцию пришло около 300 полтавчан, среди которых были и депутаты горсовета. Сначала все происходило мирно - жители дома с плакатами стали возле железной изгороди, которая перекрывала наглухо арку, и которую полтавчане прозвали "Железный капут". Активисты через громкоговоритель рассказывали присутствующим о сути конфликта, а председатель ОСМД Андрей Демидов заявил, что на требования жильцов дома освободить для них проход через арку, было сказано - "Нах.и жильцов".

Эмоции накалялися. Собравшиеся активисты начали бить по металлическому бункеру кувалдами и ломами, пытаясь его сломать. Охранники стройки применили слезоточивый газ.

И тут из помещения "Львівської кав'ярні", которая расположена напротив пресловутой арки выскочили около десятка крепких мужчин. Кое-кто из них был в амуниции, которой могли позавидовать спецназовцы. Сметая всех на своем пути, они подбежали к входу в арку и начали бить и разбрасывать присутствующих. В ход пошли палки, камни, свело-шумовые гранаты и файеры.

Сначала титушкам удалось расчистить площадку перед аркой, но отойдя и перегруппировавшись, полтавские активисты пошли в наступление.

Бандиты были смяты и побежали в сторону ТЦ "Злате місто". Во время драки несколько активистов и один полицейский получили тяжелые ранения, в том числе и ножевые.

Нескольким "титушкам" удалось спрятаться в одном из кафе, которое сразу окружили прибывшие бойцы полицейского батальона "Полтава", не дав разъяренным людям добить бандитов.

Расправившись с "титушками" люди вернулись к арке и продолжили ее демонтаж. Конструкция оказалась добротной, поэтому процесс продвигался медленно, несмотря на использование "болгарки", ломов и кувалд. Периодически охранники строительства, которые закрылись внутри "бункера" применяли слезоточивый газ, которого у них было достаточно и они его не жалели.

Тогда протестующие решили выкурить забарикадировавшихся охранников - сначала разожгли огонь под аркой, а потом бросили внутрь дымовую шашку.

В это же время с другой стороны арки переговоры с представителями охранной фирмы вел глава полтавской полиции Александр Терела. После длительных переговоров охранники вышли из бункера, их сразу "упаковали" правоохранители.

После этого протестующие спокойно довели свое дело до конца, и наконец прорезали проход в железном бункере.

Депутат горсовета Юлиан Матвийчук сообщил о том, что полиция перекрыла все въезды в Полтаву, чтобы не допустить приезда новых "титушек".

"Двое парней с проницаемым ранением, двое со сломанными руками, многочисленные ушибы. ( Александру Кобе сейчас делают операцию, состояние стабильно тяжелое), шесть парней держали в райотделе, уже отбили", - сообщил о потерях среди протестующих Матвийчук.

Состояние одного из раненых - Александра Кобы крайне тяжелое, ему делают хирургическую операцию.

Позже Наталья Гранчак в Фейсбуке сообщила, что операция у Кобы завершилась и его перевели в реанимационное отделение. Состояние пострадавшего - тяжелое. Также был прооперирован еще один мужчина.

Напомним, что 17 марта недовольные активисты и жители дома на вул. Соборности, 27 разбили строительные конструкции, установленные в арке "Газетный ряд".

Рабочие ФЛП Виктора Степаненко, который имеет право на аренду этого участка, полностью закрыли проход металлическими воротами. Это вызвало возмущение жильцов дома, которые требовали от городской власти отменить разрешение на застройку домовой арки.

Но горсовет стала на сторону предпринимателя, чем заставила перейти полтавчан к более радикальным действиям.

3 апреля возобновились строительные работы в арке дома на ул. Соборности, 27. Строители, под присмотром бойцов одной из охранных фирм, вновь установили металлические ворота на проходе через домовую арку, превратив его в настоящий бункер, который полтавчане сразу прозвали "Железный капут".