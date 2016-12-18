В Мариуполе правоохранители вернули 14-летнюю беглянку родителям

Источник: Центральный отдел полиции Донецкой области

Пока полицейские в течение ночи разыскивали несовершеннолетнюю, девушка находилась в гостях в близлежащем поселке. Утром вернувшись в город, от подруги она узнала, что ее ищут, а через несколько минут встретилась с правоохранителями. Родители будут привлечены к административной ответственности.

Ночью в полицию обратилась мать, которая уже несколько дней не видела своей дочери. Она рассказала, что в течение первых суток вместе с мужем самостоятельно разыскивали подростка и надеялись на ее возвращение.

Немедленно сотрудники ювенальной превенции начали комплекс розыскных мероприятий, который включал в себя отработку прилегающей к месту проживания местности, общение с друзьями и одноклассниками беглянки, установление круга родственников, прочее.

Утром девушку доставили в Кальмиусское отделение полиции. Причиной нежелания школьницы возвращаться домой стали конфликты в семье и общая напряженная атмосфера в доме.

В отношении родителей будет составлен протокол за невыполнение ими обязанностей по воспитанию дочери. Проведена профилактическая работа как со взрослыми, так и с бунтаркой. Каких-либо правонарушений в отношении несовершеннолетней в период отсутствия совершено не было.