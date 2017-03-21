"Пораженческое поведение": В России пригрозили бойкотировать Евровидение 2017

Источник: РБК-УКРАИНА

Россия будет бойкотировать конкурс Евровидение 2017, который состоится в Киеве, если Служба безопасности Украины запретит въезд в Украину Юлии Самойловой. Об этом заявил российский сенатор Олег Морозов. В комментарии агентству "РИА Новости" он сказал, что если запрет СБУ вступит в силу, то России не останется ничего, кроме бойкота.

"Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол", - заявил Морозов. Он также добавил, что Россия не будет менять своего представителя из-за решения СБУ. "Менять участника в угоду этому безумному решению - это пораженческое поведение", - подчеркнул сенатор.



