Порошенко: Блокада уничтожила Украину на Донбассе

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко заявил, что блокада Донбасса привела к захвату сепаратистами украинских предприятий в ДНР и ЛНР, которые планировалось использовать как плацдарм в процессе возвращения территорий.

"Это уничтожило Украину на Донбассе, это очень опасная стратегия и опасные действия", – сказал глава государства в интервью украинским телеканалам.

Он отметил, что украинские предприятия в "республиках" были единственными местами, где платились налоги и "люди, работавшие на крупных украинских предприятиях – на оккупированных территориях, но под украинской юрисдикцией – четко понимали, что это Украина".

"Это были такие островки Украины. Якорь, на котором эта территория держалась за Украину. И, безусловно, мы собирались использовать их при реинтеграции, при возвращении Украины на Донбасс и возвращении Донбасса в Украину. Это были базовые плацдармы", – сказал он.

Порошенко также заявил, что блокада будет снята, если предприятия на неконтролируемых территориях будут возвращены украинским владельцам и будет соблюдаться режим прекращения огня.

"Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, независимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений - прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры", - сказал он.

Напомним, сегодня, на 59-й день блокады Донбасса, власти решили ее поддержать и официально запретили грузоперевозки в ДНР и ЛНР. Это решение объяснялось конфискацией украинских предприятий в "республиках".