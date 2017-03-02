Порошенко объявил 3 марта днем траура из-за трагедии на шахте во Львовской области

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур из-за трагедии на шахте во Львовской области. Он подписал соответствующий указ 2 марта.

Согласно указу президента №52/2017 "Об объявлении в Украине дня траура" в связи с трагической гибелью шахтеров госпредприятия "Львовуголь" 3 марта объявлен днем траура, в полдень память погибших почтят минутой молчания на всей территории Украины.

"На домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный Флаг Украины. Также в этот день отменяются все развлекательно-концертные мероприятия, для чего должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач", - говорится в сообщении.