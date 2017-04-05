Порошенко предлагает автоматически снимать деньги со счетов граждан за долги по коммуналке

Источник: Українські новини

Суды смогут арестовывать банковские счета должников за мобильную связь и коммунальные услуги и списывать с них задолженность без уведомления самого должника. Такие новации содержатся в законопроекте №6232, поступившем в Верховную Раду из Администрации Президента Украины и зарегистрированном в парламенте.

794-страничным документом предусмотрено внесение изменений в три кодекса и ряд законов Украины относительно процессуальных норм судебных рассмотрений в хозяйственном и гражданском правосудии, а также автоматизации процессов и упрощения процедур в этих сферах.

Одной из ключевых новаций, которая может коснуться каждого гражданина, может стать система судебного "приказного производства" и автоматического списания с должника исковых требований в гражданском судопроизводстве.

Так, в кодексы и ряд законов предлагается внести новации, которые позволят рассматривать дела без судебного процесса, в так называемом "приказном производстве", если речь идет о "неоспоримой задолженности" – то есть, задолженности, очевидной из норм заключенного договора. В случае, если сумма задолженности не превышает 100 прожиточных минимумов (155 тыс. гривен), по желанию истца может не проводиться процедура искового производства, а вопрос может решаться без уведомления и заслушивания сторон, в режиме "приказного производства".

Судья без проведения судебного заседания может приписать должнику штраф "судебным приказом" и наложить арест на его счета в банках. Сам же должник имеет право в течение 20 дней с дня выдачи "судебного приказа" подать заявление об его отмене, иначе по умолчанию считается, что он подтвердил свое согласие. "Если должник воспользовался своим правом – суд отменяет приказ, если нет – приказ вступает в законную силу", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Такая процедура допускается даже когда рассматриваются дела о задолженности за коммунальные услуги или мобильную связь. "В гражданском процессе не разрешается изъятие в приказном порядке задолженности, которая истекает из договоров с физическим лицом, которое не является предпринимателем, кроме изъятия задолженности по зарплате, оплате жилищно-коммунальных и телекоммуникационных услуг", – говорится в тексте.

А в закон "Об исполнительном производстве" планируется внести статью 9-1 и дополнить статью 48 механизмом "автоматизированного ареста средств". Речь идет об автоматическом аресте счетов должника в банках (в том числе – карточных).

При обращении истца, суд для обеспечения иска может отдать распоряжение об "автоматическом аресте" средств на счетах должника. Попросту говоря – заблокировать его счета и банковские карты.

При этом сама система блокирования и администрирования средств будет строиться на программном продукте Государственной судебной администрации. Администрация создает специальное государственное унитарное предприятие, которое будет разрабатывать программный продукт, инсталлировать его в Единую системную информационно-телекоммуникационную систему и в системы автоматизации коммерческих банков. "Взаимодействие осуществляется … без вмешательства сотрудников банков в работу системы автоматизированного ареста средств в порядке, предусмотренном законодательством", – указано в пункте 4 статьи 9-1, которую предложено включить в текст закона "Об исполнительном производстве".

Каким образом будет происходить принудительное списание долгов со счетов должника, будет ли для этих целей задействована управляемая унитарным предприятием система, или эти функции будет переданы самим банкам – в тексте законопроекта не поясняется. Как и то, будет ли означать доступ государственной структуры к счетам вкладчиков банков, а также возможность внешнего управления этими счетами, выход украинских банков из международных платежных систем, которые категорически возбраняют подобное вмешательство.