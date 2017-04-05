Порошенко: Россия готовится признать ДНР и ЛНР

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия совершает шаги для официального признания ДНР и ЛНР.

Об этом глава государства сказал на встрече с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном.

"Россия делает дальнейшие шаги, чтобы разорвать связи Донбасса с Украиной и подорвать Минские соглашения путем признания фейковых документов фейковых государств, захватывает украинскую собственность на оккупированной территории, установливает рублевую зону и осуществляет другие меры по официальному признанию этих территорий", - заявил он.