Порошенко: Закон об оккупации - подарок Путину

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко заявил, что принятие закона об оккупированных территориях Донбасса отрежет часть Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалам.

Порошенко отметил, что законопроект имеет целью "отрезать эти территории, построить стену и подарить их Путину".

По его словам, если этот закон примут, то на Донбассе больше не будет международных наблюдательных миссий, в том числе ОБСЕ.

"Нет ОБСЕ, нет санкций, нет механизма их возвращения. Это легитимация российского присутствия на этих территориях", - сказал Порошенко.

Вместо этого он предложил принять не закон об оккупированных территориях, а закон о возвращении украинского суверенитета на Донбассе.

"Мы за то, чтобы вернуть, - они за то, чтобы подарить, отгородить, отбросить", - подчеркнул он.