Порошенко: Закон об оккупации - подарок Путину
Источник: КорреспонденТ.net
15.03.2017
Президент Петр Порошенко заявил, что принятие закона об оккупированных территориях Донбасса отрежет часть Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалам.
Порошенко отметил, что законопроект имеет целью "отрезать эти территории, построить стену и подарить их Путину".
По его словам, если этот закон примут, то на Донбассе больше не будет международных наблюдательных миссий, в том числе ОБСЕ.
"Нет ОБСЕ, нет санкций, нет механизма их возвращения. Это легитимация российского присутствия на этих территориях", - сказал Порошенко.
Вместо этого он предложил принять не закон об оккупированных территориях, а закон о возвращении украинского суверенитета на Донбассе.
"Мы за то, чтобы вернуть, - они за то, чтобы подарить, отгородить, отбросить", - подчеркнул он.