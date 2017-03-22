Правоохранители изъяли арсенал оружия у гражданина Грузии в Киевской области.

Источник: Українські новини

Правоохранители изъяли арсенал оружия у гражданина Грузии в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.

"Во время обысков, проведенных с привлечением специалистов-взрывотехников, по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты предметы, похожие на боеприпасы, в количестве более 450 штук, предметы, похожие на пистолеты и дымовые гранаты, предметы, похожие на гранату Ф-1, а также другие взрывоопасные предметы", - сказано в нем.

Согласно сообщению, обыск проводился в рамках расследования по факту незаконного хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, в ходе которого правоохранители получили сведения о причастности проживающего в Белгородке Киевской области гражданина Грузии к незаконному обороту огнестрельного оружия и взрывоопасных предметов.

Изъятые предметы были отправлены на экспертизу.

Гражданин Грузии задержан, в настоящее время ему готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.