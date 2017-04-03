Производство хлеба в Украине за 16 лет упало вдвое

Источник: КорреспонденТ.net

Производство хлеба в Украине с 2000 года сократилось более, чем в два раза - с 2,5 миллионов тонн до 1,1 миллиона. При этом численность населения страны уменьшилась на 14 процентов.

Об этом пишет AgroPortal со ссылкой на экспертов Экономического дискуссионного клуба.

При этом структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2016 году принципиальных изменений за 15 лет не претерпела: основную долю производства (62 процента) составляет пшеничный хлеб.

На хлеб ржаной и хлеб из пшеничной и ржаной муки приходится 33 процента, на изделия булочные приходится 24 процента от всего производства хлеба недлительного хранения.

"Вместе с тем, исходя из показателей официальной статистики, среднедушевое потребление хлеба украинцами на протяжении 2000–2016 гг. сократилось с 50 кг до 26 кг на человека в год. А если сравнивать этот показатель, например, с 1995 годом, то потребление хлеба уменьшилось более чем в 3 раза", - отмечают аналитики.

В то же время они допускают, что часть производства популярных среди населения хлеба и хлебобулочных изделий не подпадает под официальную отчетность и остается в "тени".

Также напомним, что производство пива в Украине упало до минимума.