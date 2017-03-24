Радикалы захватили заложников на Ровенщине
Источник: КорреспонденТ.net
24.03.2017
В селе Колоденка Ровенской области вооруженные люди, который называют себя бойцами "Айдар", захватили в заложники сторонников партии Успішна країна, сообщили в пресс-службе партии.
Отмечается, что "айдаровцы" заблокировали около 30 человек, один из них был избит. Среди заложников женщины, пожилые люди и один инвалид.
Из короткой видеозаписи, которую выложили в момент захвата заложников, слышно, что нападающие называют себя бойцами батальона "Айдар".
Сразу же после захвата была вызвана полиция, которая приехала спустя час.
"Мы требуем от полиции оперативно разобраться в ситуации и наказать виновных. Совершено нападение на мирное собрание граждан. Люди взяты в заложники. Подобного рода преступления должны караться с максимальной строгостью", - заявил пресс-секретарь партии Успішна країна Антон Савичев.