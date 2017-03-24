Радикалы захватили заложников на Ровенщине

Источник: КорреспонденТ.net

В селе Колоденка Ровенской области вооруженные люди, который называют себя бойцами "Айдар", захватили в заложники сторонников партии Успішна країна, сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что "айдаровцы" заблокировали около 30 человек, один из них был избит. Среди заложников женщины, пожилые люди и один инвалид.

Из короткой видеозаписи, которую выложили в момент захвата заложников, слышно, что нападающие называют себя бойцами батальона "Айдар".

Сразу же после захвата была вызвана полиция, которая приехала спустя час.

"Мы требуем от полиции оперативно разобраться в ситуации и наказать виновных. Совершено нападение на мирное собрание граждан. Люди взяты в заложники. Подобного рода преступления должны караться с максимальной строгостью", - заявил пресс-секретарь партии Успішна країна Антон Савичев.