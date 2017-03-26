Расстрел Вороненкова: топ-факты резонансного убийства в центре Киева (ВИДЕО)

Источник: Обозреватель

В четверг, 23 марта, около 11:30 на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, рядом с гостиницей "Премьер Палас", киллер застрелил бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова.

"Обозреватель" собрал главные факты резонансного преступления и переезда политика в Украину.

Экс-депутат от КПРФ Вороненков переехал в Киев в октябре 2016 года вместе с супругой, экс-депутатом от "Единой России", оперной певицей Марией Максаковой. В феврале 2017 года они подтвердили, что получили гражданство Украины и не собираются возвращаться в Россию в ближайшее время.

Вороненков заявлял СМИ, что дал ценные для следствия показания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Это подтвердили и в Генеральной прокуратуре Украины.

Многих украинцев возмутил факт получения гражданства Украины российским политиком с множеством "белых пятен в биографии".

В России поступок Вороненкова был воспринят как предательство. Позже следком РФ объявил экс-депутата в федеральный розыск.

Вороненков был застрелен, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

Он разыскивался правоохранителями - за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Паршов был агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры.

Бывший командир Паршова охарактеризовал киллера как "никакого бойца", подтвердив, что тот в свое время сбежал из рядов Нацгвардии.

Позже в сети появилось видео момента убийства, снятое камерой наблюдения.

Родные Вороненкова приняли решение похоронить экс-депутата в Киеве.