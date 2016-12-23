Родители выгнали из дома собственного 12-ти летнего ребенка

Источник: Покровский отдел полиции Донецкой области

Покровские полицейские привлекают к ответственности родителей, которые выгнали из дома собственного ребенка (ФОТО)

Неравнодушие односельчан спасло жизнь 12-летнего мальчика. Ребенка выгнали из дома собственные родители, потому что он мешал им пьянствовать. Сейчас мальчик временно направлен в центр помощи детям г. Покровск.

В дежурную часть Покровского отдела полиции позвонил депутат Гродовского сельского совета и сообщил, что сейчас у него находится соседский 12-летний мальчик, которого родители выгнали из дома.

На место сразу были направлены сотрудники ювенальной превенции Покровского отдела полиции.

В ходе беседы с мальчиком полицейские выяснили, что родители решили выпить, а он им мешал. 12-летний ребенок нашел бутылку с водкой и вылил спиртное во дворе. Горе-родители впали в панику и выставили ребенка за дверь, а сами закрылись в доме и продолжали распитие спиртного. Мальчик несколько часов подряд ходил по улице, а потом начал замерзать. Он не знал что делать, стучал в двери и окна, однако никто из родителей не реагировал, им было не до него. Тогда мальчик решил обратиться за помощью к соседям. Мужчина сразу впустил мальчика в дом и вызвал полицию.

Прибыв по месту жительства ребенка, полицейские увидели, что родители находятся в нетрезвом состоянии. Мать едва стояла на ногах, а отец спал. Условия проживания семьи антисанитарные и непригодны для воспитания детей. Семья состоит на учете как неблагополучная. Родители ребенка постоянно употребляют алкоголь и совсем не уделяют внимание сыну.

Сейчас полицейские доставили ребенка в детское отделение центральной городской больницы для обследования, после чего он был направлен в центр помощи детям Покровска.

В отношении родителей составлен протокол об административном правонарушении по ст. 172-2 «Совершение насилия в семье, невыполнение защитного предписания или непрохождение коррекционной программы» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Соответствующие материалы будут направлены правоохранителями в городские профильные службы для дальнейшего принятия решения.