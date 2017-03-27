Российский суд арестовал Яценюка заочно, политик оглашен в международный розыск

Источник: 112.ua

Ессентукский городской суд (Российская Федерация) заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

"Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. И указано, что срок исчислять с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации или экстрадиции в РФ", — говорится в сообщении.

При этом подтверждается, что Яценюку предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 209 (участие в вооруженной группе (банде), п.п. "в", "з", "н" ст. 102 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) и ч. 2 ст. 15 (ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление) УК России.