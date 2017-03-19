Российский вице-премьер обозвал Климкина
Источник: КорреспонденТ.net
19.03.2017
Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин оскорбил министра иностранных дел Украины Павла Климкина за обещание вернуть оккупированному Крыму свободу. Ранее Климкин пообещал вернуть свободу крымчанам: "Три года назад у крымчан отобрали свободу. Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем совместно", – написал Климкин в в своем Twitter.
На сообщение Климкина в сети отреагировал российский вице-премьер Рогозин. "Ну и тормоз! Они уже три года как свободны", – написал российский чиновник.
Украинские дипломаты уже прокомментировали этот инцидент. "Назвался Рогозиным, нажимай на тормоз", – написал посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.
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