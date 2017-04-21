Россия стягивает военную технику к границе с КНДР

Источник: КорреспонденТ.net

Военная техника Российской Федерации передислоцируется в Хабаровский край в сторону границы с Северной Кореей. Об этом пишет местный сайт DVHab.ru.

Отмечается, что жители приграничных районов стали свидетелями больших военных конвоев, которые перемещаются на поездах и автодорогах. Люди присылают фото и видео военных эшелонов.

"Вы говорите, что все эти новости являются фейком. Но с утра это уже третий состав с военной техникой. Так что не все так просто. Что-то все же наклевывается на границе с КНДР", – сказал житель Хабаровска, снявший на видео один из эшелонов.

При этом официальный представитель Минобороны РФ назвал эти перемещения техники частью обычных военных учений и плановой контрольной проверкой за зимнее время.