Россия заявляет о боевой тревоге в Украине - Киев

Источник: КорреспонденТ.net

В Госпогранслужбе заявили, что Россия сторона объясняет своим гражданам прекращение работы пункта пропуска возле Черниговской области тем, что в Украине "объявлена боевая тревога", передает Интерфакс-Украина.

"Люди сообщают пограничникам, что возле российского пункта пропуска "Новые Юрковичи" стоит полицейский патрульный пост, который заворачивает всех на другие участки границы, сообщая им, что в Украине объявлена боевая тревога", – сказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом, по его словам, официальных причин от российской стороны украинская Госпогранслужба не получала.

Другие источники, по словам Слободяна, информируют, что на российском пункте пропуска сосредоточены вооруженные люди в соответствующей экипировке.

"На этот момент пропуск людей и транспорта на этом участке по-прежнему не осуществляется", – уточнил спикер Госпогранслужбы.