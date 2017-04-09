Сайт выдачи загранпаспортов не работает из-за СБУ
Источник: КорреспонденТ.net
09.04.2017
Сайт государственной компании "Документ", которая занимается оформлением и выдачей загранпаспортов и ID-карт, на неопределенное время прекратила свою работу. Такое сообщение появляется на официальном сайте компании.
"По техническим причинам во всех центрах "Паспортного сервиса" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не осуществляется", – сказано в сообщении.
Пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук в эфире канала 112 Украина рассказал, что сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник.
В течение следующей недели должны возобновить работу все 26 центров обсуживания граждан в стране, а также центры оказания админуслуг.
Он заявил, что причиной приостановления работы сервиса является проведение следственных действий Службой безопасности Украины.
"Это связано с тем, что не работают специальные каналы связи, обеспечивающие защиту нашей информации, которую мы предоставляем через соответствующие серверы в государственно-миграционную службу и в другие учреждения, которые занимаются печатью. Как мне известно, СБУ сейчас проводит проверки, возможно изымает серверы в ряде телекоммуникационных компаний, которые, имея эту лицензию, предоставляющих услуги по защите информации и предоставляют эти защищенные каналы связи ", - заявил Полищук.
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