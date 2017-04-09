Сайт выдачи загранпаспортов не работает из-за СБУ

Источник: КорреспонденТ.net

Сайт государственной компании "Документ", которая занимается оформлением и выдачей загранпаспортов и ID-карт, на неопределенное время прекратила свою работу. Такое сообщение появляется на официальном сайте компании.

"По техническим причинам во всех центрах "Паспортного сервиса" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не осуществляется", – сказано в сообщении.

Пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук в эфире канала 112 Украина рассказал, что сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник.