Следом за Самойловой: СБУ запретило въезд в Украину скандальному дизайнеру Артемию Лебедеву

Источник: Українські новини

Служба безопасности Украины запретил въезд на территорию страны известному дизайнеру из Российской Федерации Артемию Лебедеву. Об этом сообщил блогер Игорь Бигдан в LiveJournal.

По словам блогера, причиной тому послужили заявления Лебедева, которые были сделаны дизанером во время визита в Киев.

"В начале марта в Киев приезжал известный украинофоб и просто самовлюбленный м*дак Артемий Лебедев. Въезд в Украину для него не был закрыт. Так что он спокойно проехал, побывал в своем офисе и даже дал лекцию", – написал Бигдан.

Пребывая в Киеве, дизайнер назвал официальной пропагандой рекламные носители в украинской столице, размещенные в память о погибших на Майдане — "Небесной Сотне".



Также в своем блоге, насмехаясь, спросил когда появится улица "небесного полтинника", имея в виду жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов.