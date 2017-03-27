СМИ: Банки Шотландии отмывали деньги из России

Источник: КорреспонденТ.net

Российская элита использовала шотландские фиктивные фирмы для вывода 4 млрд фунтов из России, пишет The Herald. Издание также готово указать на роль, которую Шотландия сыграла в криминальном заговоре российской элиты под названием "Ландромат".

"Шотландские компании-пустышки использовались, чтобы вывести из бывшего Советского Союза не менее 4 млрд фунтов в рамках схемы по отмыванию денег, которую считают самой крупной и изощренной в мире. Нанося сильный удар международному имиджу страны, The Herald может обнажить ключевую роль, сыгранную Шотландией в так называемом "Ландромате" ("Прачечной") –гигантском криминальном заговоре, позволившем российской элите выдоить минимум 20 млрд долларов из своей страны", – сообщает Ричард Смит.

По словам Смита, шотландские политики опасаются, что "грязные деньги", которые находятся на счетах фиктивных фирм могут причинить ущерб стране.

Согласно расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), всего из России с 2010 по 2014 год могли быть выведены 20 млрд долларов (16 млрд фунтов).

Ранее стало известно, что банки Британии также "отмывали" деньги из России. Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти 740 млн долларов в рамках международной схемы по отмыванию денег.