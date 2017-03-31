Советского поэта Евтушенко госпитализировали в США

Источник: Українські новини

Российский поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом ТАСС сообщила в пятницу жена поэта Мария Новикова.

"Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу", - сказала супруга Евтушенко. - Могу только сказать, что это не плановое обследование".

Евгению Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Свое первое стихотворение опубликовал в газете "Советский спорт". Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.