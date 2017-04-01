США ввели санкции против граждан Северной Кореи

Источник: КорреспонденТ.net

Власти США внесли в список санкций торговую компанию Paeksol и 11 граждан Северной Кореи, которые проживают в России, Китае, Вьетнаме и на Кубе. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Министерства финансов.

"Санкции введены в ответ на продолжение разработки в Северной Корее оружия массового поражения и продолжение нарушений резолюций Совета безопасности ООН", – говорится в сообщении.

В Минфине США утверждают, что указанные 11 человек являются "агентами режима" в третьих странах. Они якобы предоставляют финансовую поддержку или услуги по закупкам оружия массового уничтожения лицам, которые уже находятся под санкциями ООН и США.

Что касается компании Paeksol, то доходы от ее деятельности – продажа железной руды и угля – направлялись на финансирование властей КНДР и Главного бюро разведки Северной Кореи.