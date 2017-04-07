Суд над Торнадо: бойцы отказались слушать приговор

Источник: КорреспонденТ.net

Экс-бойцы спецподразделения МВД “Торнадо”, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений, отказались слушать приговор. Об этом сообщает УНИАН.

Заседание проходит в Оболонском районном суде Киева.

Представитель суда отметила, что в настоящее время приговор оглашается в отсутствие подсудимых — прочитано почти 60 из 200 страниц..

Текст приговора пришлют осужденным и их адвокатам для ознакомления.

Напомним, Главная военная прокуратура с марта 2015-го расследовала особо тяжкие преступления, совершенные бойцами Торнадо" в зоне АТО.

В январе появилась информация о якобы нападении бывших бойцов роты Торнадо на охрану Лукьяновского СИЗО. Один из торнадовцев пытался отрезать себе часть уха.