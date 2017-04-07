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Суд над Торнадо: бойцы отказались слушать приговор

Источник: КорреспонденТ.net

07.04.2017

Экс-бойцы спецподразделения МВД “Торнадо”, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений, отказались слушать приговор. Об этом сообщает УНИАН.
 
Заседание проходит в Оболонском районном суде Киева.
 
Представитель суда отметила, что в настоящее время приговор оглашается в отсутствие подсудимых — прочитано почти 60 из 200 страниц..
 
Текст приговора пришлют осужденным и их адвокатам для ознакомления.
 
Напомним, Главная военная прокуратура с марта 2015-го расследовала особо тяжкие преступления, совершенные бойцами Торнадо" в зоне АТО. 
 
В январе появилась информация о якобы нападении бывших бойцов роты Торнадо на охрану Лукьяновского СИЗО.  Один из торнадовцев пытался отрезать себе часть уха.
 
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