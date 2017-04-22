Света в Авдеевке не будет минимум два дня

Источник: КорреспонденТ.net

Незаконные вооруженные формирования самопровозглашенной ДНР не дают гарантий безопасности для осуществления ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки для восстановления электроснабжения города.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В заявлении подчеркивается, что после повреждения ЛЭП в результате вражеских обстрелов, руководством ВСУ и военно-гражданской администрацией были "безотлагательно приняты исчерпывающие меры относительно предоставления гарантий безопасности для жизни и здоровья ремонтников для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ".

"Однако, начиная с 21 апреля и по настоящее время, такие работы не могли быть осуществлены в связи с отсутствием аналогичных гарантий со стороны НВФ ОРДО. Также следует отметить, что по данным российской стороны СЦКК гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены лишь в понедельник 24 апреля этого года", – говорится в сообщении.

В Совместном центре такие действия со стороны сепаратистов расценили как "грубое нарушение норм международного права, откровенное пренебрежение минскими договоренностями и сознательное создание предпосылок для дальнейшего обострения конфликта, а также ухудшения гуманитарной ситуации в городах Донбасса".