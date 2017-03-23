Убийство Вороненкова

Источник: КорреспонденТ.net

Главное об убийстве Дениса Вороненкова

- Вороненков убит 23 марта около полудня в центре Киева возле 5-звездочного отеля Премьер-Палас на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко.

- Стрельба началась, когда Вороненков с охранником заходил в отель.

- Киллер совершил 7-8 выстрелов.

- Вороненков получил 4 огнестрельных ранения – три в живот и одно в шею.

- Охранник Вороненкова успел ранить киллера, убийца скончался в больнице.

- Первая версия следствия – заказное убийство.

- Петр Порошенко обвинил в убийстве Россию и сравнил его с терактом.

Убийство Вороненкова: все подробности

- В Госдуме России заявили, что убийство бывшего депутата Дениса Вороненкова в Киеве не отразится на отношениях с Украиной.

"Отношения по вине Украины уже серьезно испорчены, и этот эпизод не повлияет", - сказал первый зампред комитета парламента РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

"Основная - проблемы с бизнес-проектами. Другая - не вписался в политический расклад сил", - сказал Новиков.

- Убийца Вороненкова умер в больнице.

- И жене убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – Марии Максаковой, и другому экс-депутату Илье Пономареву будет предоставлена охрана.

"Сейчас следователь допрашивает жену потерпевшего (Марию Максакову), после пресс-конференции допросят и господина Пономарева, и уже принято решение об охране и Пономарева, и Марии Максаковой", - сказал Луценко.

По его словам, охрану будут осуществлять спецподразделении СБУ, и эти силы будут увеличены.

"Ошибка была одна - публичность по делу Януковича была достаточной. Публичность по делу о российских обстоятельствах не была зафиксирована ни в протоколах, ни в СМИ. Возможно, это было просчетом наших свидетелей", - сказал Луценко.

- Илья Пономарев, который проживает в Киеве, считает, что за убийством Вороненкова стоят российские правоохранители.

"Он (Вороненков – ред.) много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей путинской власти. Их финансовые потоки", – отметил Пономарев.

Как известно, Вороненков был фигурантом громкого уголовного дела "Трех Китов" о контрабанде мебели.

"Много генералов потеряли свои позиции, было сменено руководство таможенной службы. На этом Денис приобрел множество врагов. Эти враги уже устраивали покушение на него, когда он был в России", – отметил также Пономарев.

По его словам, после переезда в Украину Вороненков собирался работать над расследованием российских коррупционных дел, хотел сделать негосударственный центр, чтобы расследовать отмывание денег российскими правоохранителями.

"Ему не дали это сделать, моя основная версия: за этим стоят те самые люди, тот же генерал Феоктистов (генерал ФСБ Олег Феоктистов, уволенный из "Роснефти", где он возглавлял службу безопасности – ред.)", – говорит Пономарев.

"В добавление хочу сказать, что в России в ФСБ есть несколько генералов, у которых есть право прямого звонка президенту РФ Путину. Феоктистов – один из таких генералов. То есть – это человек, который может докладывать президенту через голову даже председателя ФСБ", – добавил он.

- Подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находился в розыске, сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.

Киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями - за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

- Киллер, убивший экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, находится в критическом состоянии, сказал на брифинге Юрий Луценко.

"У киллера два ранения в область грудной клетки и головы. Сквозной выстрел в голову исключает сейчас следственную работу с ним. Киллер на грани смерти", - сказал Луценко.

"На месте происшествия изъято около 20 гильз. Изъято пистолет киллера ТТ. Был задействован пистолет Стечкина охранника. В охранника был произведен выстрел, попали в область сердца, однако он жив в сознании и сотрудничает со следствием", - сказал он.

По словам Луценко, Вороненков получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

"Киллера подвозила машина Daewoo, сейчас отслеживаем ее передвижения", - сказал Луценко.

- По последним данным от полиции киллер действовал вместе с сообщниками.

- Следователи рассмотрят весь график передвижений убитого экс-депутата. Супруга случайно сегодня не пошла вместе с Вороненковым на встречу с Пономаревым.

- По словам Луценко, Вороненков сегодня должен был давать показания военной прокуратуре Украины.

- Другой бывший российский депутат, который сейчас живет в Украине - Илья Пономарев, утверждает, что Вороненков должен был с ним встретиться сегодня.

Также Вороненков и Пономарев встречались вчера.

- Следователи по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова рассматривают две версии, одна из которых не связана с делом о госизмене Януковича.

По его словам, прокуратура видит две возможные причина преступления – убийство Вороненкова как свидетеля по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, но также и как человека, который когда-то ликвидировал схему огромной контрабанды, которую организовала ФСБ под прикрытием президента России Владимира Путина.

- Юрий Луценко говорит, что у киллера при себе было служебное удостоверение, но не понятно настоящее ли оно. Генпрокуратура будет проверять. При этом Луценко уверен, что убийца - гражданин Украины.

- Президент Украины в убийстве Вороненкова обвинил Россию и сравнил его с терактами в Европе.

"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России. Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в европейских столицах", - написал Порошенко в Facebook.

- На видео с места расстрела Вороненкова видно лежащие на земле тела и как прохожие просят о медицинской помощи для раненых.

Заметно, что люди ранены тяжело – их тела лежат неподвижно, и прохожие и полиция не сразу замечают, что они живы: