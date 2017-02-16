Участники блокады Донбасса переходят к блокированию автодорог

Участники торговой блокады Донбасса заявили о начале нового этапа акции – бловировании автомобильных дорог. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля, из сообщения «Штаба блокады торговли с оккупантами» в Facebook, передаёт БИЗНЕС.
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Штаб блокады торговли с оккупантами:
«Сегодня ветераны Войны за Независимость, общественные активисты и волонтеры, открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды, контрафакта, а также торговли с оккупантами, которая осуществляется автомобильным транспортом».
Как сообщал БИЗНЕС 16 февраля, народный депутат Семён Семенченко обвинил Петра Порошенко в поддержке Ахметова. Также сообщалось, что активисты блокады Донбасса не хотят идти на уступки правительству.