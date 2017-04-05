Украина пообещала МВФ ввести абонплату за газ

Источник: КорреспонденТ.net

Украина обязалась ввести до конца июля этого года тариф на распределение газа, сказано в меморандуме Украины и МВФ.

"До конца июля 2017 года мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; введем корректировки социальных норм в непиковые месяцы в течение отопительного сезона", - сказано в нем.

"Кроме того, мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года", - отмечается в документе.

"Таким образом, это позволит ограничить расходы на субсидии по оплате коммунальных услуг 47 млрд гривен в 2017 году", - подчеркивается в меморандуме.