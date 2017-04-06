Украина упала в рейтинге туризма

Источник: КорреспонденТ.net

Украина заняла 88 место из 136 в рейтинге туристической конкурентоспособности, который составили эксперты Всемирного экономического форума, тогда как в 2013 году она находилась на 76 позиции.

При этом в прошлом рейтинге организации, за 2015 год, Украина представлена не была из-за "неполных данных" о ней.

Рядом с Украиной расположились такие как страны Гватемала, Тунис, Македония и Гондурас.

Россия же заняла 43 место. По сравнению с 2015 годом, она поднялась на две позиции.

Возглавила рейтинг Испания. В первую десятку также вошли Франция, Германия, Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Последнее место занял Йемен.

Отмечается, что эксперты составили рейтинг с учетом 14 главных параметров, таких как культурные ресурсы, доступная инфраструктура, цены, здравоохранение, уровень безопасности, международная открытость.