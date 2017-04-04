Украина за два года должна выплатить $13 млрд

Источник: КорреспонденТ.net

Украина для обслуживания и погашения государственного долга должна выплатить 12,8 миллиарда долларов до 2019 года, заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий на брифинге.

"Украина до конца 2019 года должна выплатить 12,8 млрд долл. Поэтому для Украины очень важным является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Это важно для выполнения обязательств по внешним заимствованиям", - сказал Чурий.

По его словам, продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать сохранению финансовой стабильности и возможности осуществления выплат.