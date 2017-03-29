Украине пригрозили отменой Евровидения - европейский таблоид

Источник: КорреспонденТ.net

Швейцарский таблоид Blick заявил, что гендиректор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре пригрозила Украине временным исключением из Евровидения из-за запрета на въезд представительницы РФ Юлии Самойловой.

"Я глубоко сожалею, что Евровидение используют для политических игр. Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их, а не настраивать друг против друга", - цитирует сайт Дельтенре.

По ее словам, если в ближайшие несколько недель никакого решения не будет принято, то к Украине могут применить санкции вплоть до временного исключения из конкурса.