"Укрзализныця" изменила маршруты ряда пассажирских поездов из-за пожара на складе боеприпасов в Балаклее

Источник: Українські новини

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" изменило маршруты следования пассажирских поездов в направлении Константиновки, Бахмута и Лисичанска в связи с перерывом движения на станции "Балаклея", связанным с пожаром на складе боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении ПАО, передают Українські Новини.

"В связи с перерывом движения на станции "Балаклея", связанным со взрывом боеприпасов на военном складе, с 23 марта изменены маршруты следования пассажирских поездов в направлении Константиновки, Бахмута и Лисичанска", - сказано в сообщении.

Так, поезд №124/123 "Киев - Константиновка" будет курсировать через станции Красный Лиман, Святогорск, Тропа, Купянск-Узловой.

Поезд №127/128 "Бахмут - Харьков" будет курсировать через станции Красный Лиман, Славянск и Лозовая.

Поезд №787/788 "Харьков - Константиновка" будет следовать через станции Лозовая, Славянск и Красный Лиман.

Поезд №409 "Харьков - Лисичанск" будет следовать по маршруту "Харьков - Чугуев - Купянск-Узловой - Сватово - Лисичанск".

Поезд №610 "Лисичанск - Харьков" будет курсировать через станции Сватово, Купянск-Узловой, Чугуев и Харьков.

После стабилизации ситуации движение поездов планируется снова привести в соответствие с графиком.