«Умные» камеры в Мариуполе начали обнаружение автомобилей, которые числятся в угоне

Источник: Центральный отдел полиции

Сигнал тревоги новой системы безопасности оповестил правоохранителей, что на стоянке торгового центра припаркован разыскиваемый автомобиль. Оказалось, что именно это транспортное средство является одним из 12-ти украденных с донецкого предприятия в 2014 году.

24 декабря заработал первый в Украине Единый аналитический сервисный центр (UASC), в основе которого заложены технологии «смарт-сити». «Умные» видеокамеры, установленные на мариупольских улицах, фиксируют движение транспорта и передвижение жителей на основных направлениях, передают информацию на мониторы дежурных и оповещают специальным звуковым сигналом о выявленных правонарушениях, идентификации автомобилей, которые согласно имеющимся базам данных находятся в угоне или с помощью которых совершались преступления.

- За первые дни работы резко увеличилось количество выявленных правонарушений на транспорте. Среди характерных правонарушений, которые выявляют «умные» камеры, - это транспортные средства, которые находятся в угоне, незарегистрированные ли не перерегистрированные в установленном законом порядке транспортные средства, а также машины с утраченными регистрационными номерными знаками. Ежедневно регистрируется до 50-60 таких правонарушений, - отмечает заместитель начальника отдела 102 управления информационного обеспечения Нацполиции в Донецкой области Артем Сахно.

Так, вчера система безопасности сообщила правоохранителям об обнаружении автомобиля, который находился в розыске как похищенный. Немедленно дежурный направил по указанному адресу наряд патрульных. Полицейские выяснили - авто принадлежит предприятию. Более того, оно оказалось одним из 12 транспортных средств, которые были похищены с предприятия во время оккупации города боевиками в 2014 году.

В настоящее время автомобиль изъят. Полиция устанавливает, каким образом он оказался на территории Мариуполя.

Следует заметить, что система UASC срабатывает в случае обнаружения каких-либо признаков несоответствия автомобиля регистрационным данным и фиксирует транспорт как «похищенный». При выяснении всех обстоятельств оказывается, что, например, владелец транспортного средства обращался в полицию по факту потери госномера, а через некоторое время собственными силами восстановил его, однако в правоохранительные органы так и не сообщил. Согласно нормативно-правовой базой полиции автомобиль продолжает находиться во внутренней базе данных как похищенный.

В связи с этим правоохранители обращаются ко всем владельцам и пользователям автотранспорта с просьбой не покупать транспортные средства, которые продавцы отказываются снять с учета; обязательно обращаться в сервисные центры МВД для проверки транспортных средств и документов на них по базам данных; контролировать процедуры снятия с учета и постановки на учет на имя нового владельца, а также осуществлять перерегистрацию авто только в специализированных сервисных центрах МВД.

Кроме того, не стоит прибегать к услугам сторонних лиц при регистрации транспортных средств. Лучше лично обратиться в сервисный центр и к экспертам, проверить машину, которую покупаете, и после прохождения необходимых процедур, пользоваться ею без всяких сомнений.