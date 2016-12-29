Увага! Розшук!

Источник: Покровський відділ поліції Донецької області

Поліція розшукує злочинця, що самовільно покинув дільницю соціальної реабілітації.

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від чергового місцевої виправної колонії, про те, що засуджений за кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України Гонтарь Віктор Грогорович, самовільно покинув дільницю соціальної реабілітації.

Співробітниками поліції вживаються усі необхідні заходи щодо встановлення місця перебування злочинця. Відповідне орієнтування доведене усім патрульним нарядам, групам швидкого реагування та нарядам поліції, що несуть службу на блокпостах.

Прикмети розшукуваного: 41 рік зріст 175 см., середньої статури, обличчя овальне, вуха середні прилягаючі, волосся темне коротке, брови широкі темні, ніс широкий з горбинкої.

До арешту правопорушник мешкав за адресою: м. Маріуполь, вул. Лінника 136.

Поліція звертається до громадян!

При наявності будь-якої інформації стосовно місцезнаходження розшукуваного просимо терміново звертатись до найближчого пункту поліції або за телефонами чергової частини Покровського відділу поліції 102, 2-00-07, 2-02-02, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095-696-17-57.