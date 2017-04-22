В Афганистане талибы напали на военную базу и убили 150 человек

Источник: КорреспонденТ.net

В результате нападения боевиков группировки Талибан на военную базу в районе города Мазари-Шариф на севере Афганистана погибли около 140 человек, еще 160 ранены. Об этом сообщают агентства dpa и Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

В министерстве обороны Афганистана официально подтвердили смерть более 100 солдат и персонала базы. Собеседник агентства AP рассказал о 150 погибших. Нападавшие проникли на базу в форме афганских военнослужащих, предъявив фальшивые удостоверения, и атаковали местную мечеть.

"Многих жертв, очевидно, застали врасплох во время пятничной молитвы в мечети, и у них не было шансов защититься от этого вероломного нападения", - отмечается в заявлении МИД Германии.

В Мазари-Шарифе расположен полевой лагерь бундесвера, немецкие военнослужащие не пострадали в результате нападения.

В конечном итоге солдаты армии Афганистана сумели ликвидировать нескольких талибов и отбить атаку, уточняет Минобороны США.