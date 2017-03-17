В Беларуси мужчину приговорили к казни

Источник: РБК-УКРАИНА

В Беларуси приговорил к смертной казни 32-летнего мужчину. Об этом сообщает "Радио Свобода". "Пресс-секретарь Гомельского регионального суда Ольга Барсукова сообщила, что мужчину приговорили к казни 17 марта после того, как суд признал его виновным в убийстве двух пожилых людей в городе Наровля в марте 2016 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это первый приговор к казни в Беларуси с начала года, имя мужчины не называется.



