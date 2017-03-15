В Белоруси задержали десятки участников "Маршей нетунеядцев"

Источник: Українські новини

В нескольких городах Белоруссии после очередных "Маршей нетунеядцев" были задержаны несколько десятков участников акций. Об этом сообщает TUT.BY.

В Минске были задержаны около 40 человек. Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщает о задержании восьми человек после акции в Могилеве и нескольких человек в Гродно.

В Минске несколько человек были задержаны в троллейбусе. Также в Twitter незарегистрированного правозащитного центра "Весна" сообщается, что при задержании был применен слезоточивый газ, в результате чего "пострадали и обычные пассажиры".

В сети опубликовали видеозапись, на которой видно, что задержанием занимались люди в штатском.